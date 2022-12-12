Дворазовий олімпійський чемпіон вижив під час аварії літака в Кенії

Рекордсмен у бігу на 800 м двократний олімпійський чемпіон Девід Рудіша вижив після падіння літака в Кенії, повідомляє Nation.

Інцидент із аварією стався у суботу, коли кенійські спортсмени поверталися після змагань. У легкомоторного літака виникли проблеми з двигуном, у результаті він упав за кілька хвилин після того, як почав набирати висоту.

На борту було шестеро людей, всі вони вижили, а травми отримали незначні. Їхньому життю ніщо не загрожує. Рудиша при цьому навіть зміг позувати на тлі літака, що розбився.

33-річний Рудіша – чемпіон Олімпійських ігор у 2012 та 2016 роках, а також чемпіон світу у 2011 та 2015р. Йому належить чинний рекорд світу з бігу на 800 м – 1 хвилина 40,91 секунди.