Спорт

Дворазовий олімпійський чемпіон вижив під час аварії літака в Кенії

12 Грудня 2022 17:07
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авіакатастрофа

Рекордсмен у бігу на 800 м двократний олімпійський чемпіон Девід Рудіша вижив після падіння літака в Кенії, повідомляє Nation.

Інцидент із аварією стався у суботу, коли кенійські спортсмени поверталися після змагань. У легкомоторного літака виникли проблеми з двигуном, у результаті він упав за кілька хвилин після того, як почав набирати висоту.

На борту було шестеро людей, всі вони вижили, а травми отримали незначні. Їхньому життю ніщо не загрожує. Рудиша при цьому навіть зміг позувати на тлі літака, що розбився.

33-річний Рудіша – чемпіон Олімпійських ігор у 2012 та 2016 роках, а також чемпіон світу у 2011 та 2015р. Йому належить чинний рекорд світу з бігу на 800 м – 1 хвилина 40,91 секунди.


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