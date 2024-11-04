Суспільство

Дві бригади ЗСУ закликали військових повертатись після СЗЧ
4 Листопада 2024 14:54
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армія
Ілюстративне фото / 47 окрема механізована бригада

Бригади ЗСУ закликали бійців, які самовільно залишили свої частини, повернутися на службу. Обіцяють надавати підтримку, а також консультації під час повернення.

Відповідні повідомлення опублікували 53 та 47 окремі механізовані бригади.

“Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень”, – йдеться у повідомленні 53 ОМБР.

Щоб зв’язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(93) 247 26 79.

“47 окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали”, – пише бригада.

Щоб зв’язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(50) 247 47 47.


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