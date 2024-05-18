Два пограбування за два дня – у Харкові затримано злодія

Поліція затримала зловмисника за скоєння двох тяжких злочинів у Харкові. Чоловік напав на продавчинь магазинів та відібрав матеріальні цінності. Щоб уникнути покарання, він змінював одяг, в якому скоював злочини.

У середу, 15 травня, невідомий, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів золотою каблучкою продавця магазину на вулиці Академіка Богомольця. А вже 17 травня зловмисник зі схожими прикметами увірвався до магазину по вулиці Шевченка та, погрожуючи ножем, заволодів грошима з каси в сумі 3 тисячі гривень.

“Поліцейські затримали 35-річного харків’янина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області та інших областей України”, – повідомили в поліції.