Кримінал

Два пограбування за два дня – у Харкові затримано злодія

18 Травня 2024 12:40
читать на русском →
кримінал
Злодюга маскувався та змінював одяг перед кожним пограбуванням / Фото НПУ

Поліція затримала зловмисника за скоєння двох тяжких злочинів у Харкові. Чоловік напав на продавчинь магазинів та відібрав матеріальні цінності. Щоб уникнути покарання, він змінював одяг, в якому скоював злочини.

У середу, 15 травня, невідомий, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів золотою каблучкою продавця магазину на вулиці Академіка Богомольця. А вже 17 травня зловмисник зі схожими прикметами увірвався до магазину по вулиці Шевченка та, погрожуючи ножем, заволодів грошима з каси в сумі 3 тисячі гривень.

“Поліцейські затримали 35-річного харків’янина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області та інших областей України”, – повідомили в поліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Травня 2024 08:35

Новий закон про мобілізацію набув чинності: ось, що треба знати
18 Травня 2024 12:27

На виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів
18 Травня 2024 12:06

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох
18 Травня 2024 11:25

Зеленський попереджає, що Росія може активізувати наступ. Інтерв’ю AFP
18 Травня 2024 11:05

В районі Вовчанська Сили оборони намагаються покращити тактичне положення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки