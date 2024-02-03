Дуда висловив сумнів, що Україна зможе повернути в Крим

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумніви, що Україні вдасться повернути під свій контроль Крим, анексований Росією у 2014 році. Його зауваження викликали різку критику представників правлячої коаліції та реакцію посла України у Варшаві.

У п’ятницю ввечері було опубліковано інтерв’ю Дуди YouTube-каналу Kanal Zero, ведучі якого запитали президента, чи дійсно він вірить, що Крим повернеться під контроль України.

“Мені важко відповісти на це запитання, – сказав Дуда. – Я не знаю, чи зможе вона повернути Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ”.

Президент Польщі додав, що Крим – це “особливе місце… зокрема й з історичних причин”. “Тому що насправді, якщо ми подивимося на історію, він був у руках Росії більшу частину часу”, – додав Дуда.

Президент Польщі відомий як один із найвідданіших прихильників України в Європі. За час повномасштабного російського вторгнення він неодноразово відвідував Київ і висловлював підтримку владі країни. Польща залишається одним із найбільших військових донорів України в Європі, вона також прийняла мільйони українських біженців.

Заяви Дуди, який є політичним союзником правої партії “Право і справедливість”, що нещодавно перейшла в опозицію, викликали різку критику представників правлячої коаліції.

“Хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які у своїй історії належали Польщі протягом меншого періоду часу, ніж іншій державі, – написав у мережі Х (колишній твіттер) Роман Гертих, депутат сейму від “Громадянської платформи”. – Абсолютно дурна заява!”

На слова Дуди також відреагував посол України в Польщі Василь Зварич.

“Крим – це Україна, так є і так буде. Підстава – міжнародне право, – написав Зварич у мережі Х. – Тимчасова окупація Криму Росією – це військовий злочин, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – це наше з вільним світом спільне завдання і обов’язок”.