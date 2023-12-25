Кримінал

ДТП в Харкові на Олексіївському мості: п’ятеро постраждалих

25 Грудня 2023 09:48
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Учора в Харкові на вул. Ахсарова зіткнулися два легковика, внаслідок ДТП постраждали 5 людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

О 17:52 надзвичайники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення «Toyota Yaris» і «Mitsubishi Lancer».

“Подія трапилась у Харкові на вул. Ахсарова. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей, 2 з яких опинились заблокованими у Toyota. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники зрізали передні двері авто і деблокували з машини 2-х жінок (віком 52 та 33 років)”, – повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.


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