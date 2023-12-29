Другий штат у США заборонив Трампу участь у праймеріз

Державна секретарка штату Мен США від Демократичної партії Шенни Беллоуз у четвер усунула колишнього президента Дональда Трампа з праймеріз штату.

Про це пише Associated Press.

Причиною рішення стала чотирнадцята поправка до Конституції США у якій йдеться, що ніхто не може займати цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті, коли він, раніше будучи на посаді, взяв участь у заколоті проти Конституції.

Таким чином, держсекретарка Мену стала першим офіційним представником виборчої комісії, хто в односторонньому порядку ухвалив рішення, яке потенційно матиме наслідки для Колегії виборників.

У 2020 році Трамп переміг на виборах у штаті Мен, тому виключення його з бюлетеня там, якщо він стане кандидатом на загальних виборах від Республіканської партії, може мати вирішальні наслідки у голосуванні.

Кампанія Трампа заявила, що оскаржить рішення Беллоуз у судах штату Мен.

Раніше Верховний суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США.