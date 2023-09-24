Економіка

Друге судно з українською пшеницею прибуло до Туреччини

24 Вересня 2023 13:21
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зерно

Друге вантажне судно з українською пшеницею прибуло до Туреччини через Чорне море 24 вересня, попри погрози росіян атакувати кораблі, що прямують до або з України.

Про це пише France24 з посиланням на дані моніторингу Marine Traffic та Vessel Finder

Балкер Aroyat під прапором Палау, навантажений 17 600 тоннами пшениці, був біля південного виходу з протоки Босфор о 3:00 за Гринвічем (6:00 за Києвом). Він прямує до протоки Дарданелли, щоб дістатися до Середземного моря.

Корабель покинув порт Чорноморська 22 вересня, прямуючи до Єгипту. Екіпаж судна — громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії. 

Минулого тижня в порт «Чорноморськ» зайшли два судна по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Перше судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту 19 вересня та вже прибуло до Туреччини. Ця пшениця призначена для країн Азії.

Наразі три нових судна рухаються в напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються в напрямку портів «Південний» та «Чорноморськ». 

Після завантаження понад 127 тисячами тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії. 


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