Друг Путіна Шрьодер судиться з бундестагом

Адміністративний суд Берліна почав розгляд позову колишнього канцлера ФРН Герхарда Шрьодера до бундестагу, який рік тому позбавив його частини особливих прав і привілеїв, у тому числі офісу та співробітників. Рішення щодо скарги може бути прийняте цього ж дня, повідомив представник суду Штефан Гроскурт.

Як передає DW, засідання відбувається без позивача. Адвокат Шрьодера Міхаель Нагель наполягає на тому, що позбавлення колишнього федерального канцлера привілеїв, які йому належать після відставки, є незаконним.

Подібний процес – перший історії ФРН і має важливе значення. За словами Штефана Гроскурта, тим самим судова інстанція перевіряє вже усталену державну практику. Протягом багатьох десятиліть колишні глави німецьких урядів і колишні федеральні президенти після закінчення їх повноважень отримували власні офіси з кількома співробітниками і мали можливість користуватися ними до кінця життя.

У травні 2022 року урядова коаліція ФРН у складі соціал-демократів, “зелених” та вільних демократів переформатувала цю систему. Спецзабезпечення екс-канцлерів тепер не обґрунтовується статусом, а залежить від того, чи виконують вони завдання, пов’язані з їхньою колишньою посадою, такі як публічні виступи чи патронаж над різними організаціями та ініціативами. Шрьодер жодних подібних зобов’язань більше не виконує, визнали в бюджетному комітеті бундестагу і на цій підставі позбавили екс-канцлера офісу та співробітників, зберігши при цьому пенсію та охорону. У серпні Герхард Шрьодер подав до суду скаргу на це рішення.

За підрахунками ЗМІ, витрати Шрьодера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік. Торік у його бюро працювало п’ять співробітників, а голова офісу отримував понад 10 тисяч євро на місяць. У березні 2022 року частина співробітників відмовилася працювати з екс-канцлером на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Після того як РФ розпочала війну проти України, регіональні відділення Соціал-демократичної партії Німеччини вимагали виключити Шрьодера з СДПН, але спецкомісія партії в Ганновері в результаті не побачила причин для ухвалення такого рішення.

У Німеччині екс-канцлера різко критикують за відмову відмежуватися від Кремля та однозначно засудити російське вторгнення в Україну, а також за багаторічну діяльність у російських енергоконцернах.