Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна, – ЗМІ

У Росії заявили про спробу атаки безпілотниками на Москву, а також резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Тверській області.

Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема Moscow Times і «Медиазона».

За даними Telegram-каналу Baza, один із дронів намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області.

Там пишуть, що перехоплений безпілотник-камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. На місці вибуху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника.

Також, за даними ЗМІ, дрони прилетіли у Підмосков’я — уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.

Уночі російські сили ППО також знищили безпілотники в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков’я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер столиці Сергій Собянін.

В аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» оголосили план «Ковер». Це спричинило затримку 40 рейсів: 23 — у «Внуково», 2 — у «Домодєдово», 15 — у «Шереметьєво».