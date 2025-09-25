        Суспільство

        Дрони літакового типу стали доступними на маркетплейсі DOT-Chain Defence

        Сергій Бордовський
        25 Вересня 2025 15:54
        читать на русском →
        Ілюстративне фото Міноборони
        Ілюстративне фото Міноборони

        Міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив, що дрони літакового типу тепер доступні для замовлення через маркетплейс DOT-Chain Defence військовими частинами.
        За його словами, більшість моделей — це розвідувальні дрони, розраховані на тривалі польоти й виконання широкого спектра завдань. В асортименті — 12 моделей від 8 українських виробників.
        Агентство оборонних закупівель (АОЗ) уже уклало контракти з цими виробниками як для постачання із наявного складу, так і за передзамовленням.
        У планах — розширення асортименту (інші типи безпілотників, засоби РЕБ/ПЕР, скиди) та масштабування системи.

        DOT-Chain Defence — це цифровий маркетплейс озброєння для Збройних Сил України, де військові можуть обирати техніку, робити замовлення і отримувати її без зайвої бюрократії.

        На старті система працювала з FPV-дронами і дронами-бомбардувальниками, і вже раніше була інформація, що через маркетплейс у перші тижні доставили тисячі таких дронів на фронт.

        Реклама
        Реклама

        У серпні повідомлялося, що каталог DOT-Chain Defence був розширений — тепер військові можуть вибирати з 146 моделей від 20 виробників.

        Ще раніше агенція закупівель впровадила нові процедури закупівлі дронів FPV із рамковими угодами (на основі технічних характеристик), що дозволило заощадити майже 511 мільйонів гривень.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини