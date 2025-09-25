Дрони літакового типу стали доступними на маркетплейсі DOT-Chain Defence

Міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив, що дрони літакового типу тепер доступні для замовлення через маркетплейс DOT-Chain Defence військовими частинами.

За його словами, більшість моделей — це розвідувальні дрони, розраховані на тривалі польоти й виконання широкого спектра завдань. В асортименті — 12 моделей від 8 українських виробників.

Агентство оборонних закупівель (АОЗ) уже уклало контракти з цими виробниками як для постачання із наявного складу, так і за передзамовленням.

У планах — розширення асортименту (інші типи безпілотників, засоби РЕБ/ПЕР, скиди) та масштабування системи.

DOT-Chain Defence — це цифровий маркетплейс озброєння для Збройних Сил України, де військові можуть обирати техніку, робити замовлення і отримувати її без зайвої бюрократії.

На старті система працювала з FPV-дронами і дронами-бомбардувальниками, і вже раніше була інформація, що через маркетплейс у перші тижні доставили тисячі таких дронів на фронт.

У серпні повідомлялося, що каталог DOT-Chain Defence був розширений — тепер військові можуть вибирати з 146 моделей від 20 виробників.

Ще раніше агенція закупівель впровадила нові процедури закупівлі дронів FPV із рамковими угодами (на основі технічних характеристик), що дозволило заощадити майже 511 мільйонів гривень.