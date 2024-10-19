Політика

Дрони атакували завод мікроелектроніки на Брянщині
19 Жовтня 2024 10:11
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бпла, росія
У Брянську вночі був наліт безпілотників / Скріншот відео

У Брянській області українські БпЛА вночі атакували завод “Кремній”, що входить до складу АТ “Група Кремній Ел”. 

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Завод “Кремній” — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисяч осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі. 

Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ. Є фактичним монополістом в своїй галузі.


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