Дрони атакували завод мікроелектроніки на Брянщині

У Брянській області українські БпЛА вночі атакували завод “Кремній”, що входить до складу АТ “Група Кремній Ел”.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Bryansk update pic.twitter.com/LEtDsE9fiK— IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 19, 2024
Завод “Кремній” — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисяч осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі.
Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ. Є фактичним монополістом в своїй галузі.