Дрони атакували російську авіабазу “Хмеймім” у Сирії (відео)

У ніч проти 18 лютого російська авіабаза “Хмеймім” у Сирії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомив OSINT-дослідник SyrianOSINT, а також російські та сирійські пабліки.

Організатори нападу поки невідомі. Водночас російський військовий блогер Олег Блохін заявив, що за атакою може стояти ісламістське угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” (ХТШ), визнане в Росії терористичним.

Це перша атака на російські військові об’єкти в Сирії за останні декілька місяців.

‼️Reports of a drone attack to be taking place on the #Russian Khmeimim Airbase, near #Jableh, northwestern #Syria. Air defense systems are active and are trying to intercept incoming drones (unknown origin as of yet). pic.twitter.com/bevlEXbvxy