Дрони атакували Курську та Брянську області РФ 

БПЛА атакував Курську область Росії, внаслідок чого двоє російських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал ASTRA.

За даними видання, безпілотник вибухнув 22 січня в районі села Миколаєво-Дар’їно. Два військовослужбовці РФ госпіталізовані до Суджанської ЦРЛ.

Сьогодні ж Телеграм-канал Baza повідомляє про атаку БПЛА на нафтовий термінал у прикордонній Брянській області РФ. За версією видання, апарат був виявлений на території «Нафтової компанії Руснефть-Брянськ» у селищі Жеча Стародубського району. Він ніби врізався в резервуар №3, проте без спалаху.

Baza стверджує, що цей нафтоналивний термінал у селищі Жеча повністю законсервовано вже понад пів року. До складу термінала входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти.