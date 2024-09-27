Кримінал

Дронова атака на Ізмаїл: 3 загиблих, поранена дитина
27 Вересня 2024 08:31
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дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок ворожої атаки по Ізмаїлу загинули три людини, ще 11 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

“На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина”, – повідомив Кіпер.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

“Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога”, – додав очільник ОВА.


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