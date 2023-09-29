Дрон СБУ знищив ворожу радіолокаційну станцію у Курській області

Напередодні дрон СБУ знищив російську радіолокаційну станцію «Каста» в Курській області, особливістю якої є здатність виявляти цілі на гранично малих висотах.

Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.

«Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла. Вчора наш дрон виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області», – зазначив представник СБУ.

За його словами, росіяни неодноразово хвалились здатністю цієї РЛС виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс», однак дрон СБУ чомусь прогавила.

Також співрозмовник повідомив, що особливістю згаданої РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.