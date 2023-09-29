Суспільство

Дрон СБУ знищив ворожу радіолокаційну станцію у Курській області

29 Вересня 2023 14:14
читать на русском →
росія, сбу, дрони

Напередодні дрон СБУ знищив російську радіолокаційну станцію «Каста» в Курській області, особливістю якої є здатність виявляти цілі на гранично малих висотах.

Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.

«Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла. Вчора наш дрон виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області», – зазначив представник СБУ.

За його словами, росіяни неодноразово хвалились здатністю цієї РЛС виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс», однак дрон СБУ чомусь прогавила.

Також співрозмовник повідомив, що особливістю згаданої РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Вересня 2023 14:14

Дрон СБУ знищив ворожу радіолокаційну станцію у Курській області
29 Вересня 2023 14:58

Під Токмаком окупанти “дружнім вогнем” збили свій Су-35
29 Вересня 2023 11:02

МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України
29 Вересня 2023 08:48

Окупанти вдарили по Миколаєву: є влучання в об’єкт інфраструктури
28 Вересня 2023 19:57

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки