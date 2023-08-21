Суспільство

Дрон пошкодив літак на військовому аеродромі в РФ

21 Серпня 2023 17:32
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Уранці 21 серпня дрон-камікадзе впав на території аеродрому “Шайковка” в Кіровському районі Калузької області РФ. За попередньою інформацією, пошкоджено літак.

Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша в Telegram, телеграм-канал База.

Згідно з повідомленнями, безпілотник впав на території аеродрому в Кіровському районі Калузької області. Назву не повідомляють, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром – це “Шайковка”.

Як пише “База”, за попередньою інформацією, унаслідок падіння зазнав ушкоджень літак, що перебуває на аеродромі та “не використовується”.

Губернатор Шапша стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.


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