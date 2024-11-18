Дозвіл на далекобійні удари по РФ: син Трампа назвав відповідальних ідіотами

Син обраного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, різко висловився щодо тих, хто підтримав використання далекобійних ракет проти Росії, назвавши їх “ідіотами”.

Про це він написав у X.

Він поділився новиною про дозвіл на удари далекобійними ракетами та зауважив, що таке рішення може призвести до початку Третьої світової війни.

“Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче бути впевненим, що третя світова війна розпочнеться до того, як мій батько отримає можливість встановити мир і врятувати життя.

Треба забезпечити ці трильйони доларів. До біса життя! Ідіоти!”