Політика

Дозвіл на далекобійні удари по РФ: син Трампа назвав відповідальних ідіотами
18 Листопада 2024 07:10
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трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Син обраного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, різко висловився щодо тих, хто підтримав використання далекобійних ракет проти Росії, назвавши їх “ідіотами”.

Про це він написав у X.

Він поділився новиною про дозвіл на удари далекобійними ракетами та зауважив, що таке рішення може призвести до початку Третьої світової війни.

“Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче бути впевненим, що третя світова війна розпочнеться до того, як мій батько отримає можливість встановити мир і врятувати життя. 

Треба забезпечити ці трильйони доларів. До біса життя! Ідіоти!”


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