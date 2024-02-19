Довіра до телемарафону продовжує падати

Довіра українців до телемарафону “Єдині новини” продовжує падати. Станом на лютий інформації з марафону довіряють лише 36% опитаних.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону “Єдині новини”, не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.