Дощі на заході, мряка в центрі: Діденко розповіла, якою буде погода 6 жовтня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня в Україні очікується переважно хмарна і волога погода. Найбільша ймовірність дощів — у західних областях, тоді як на решті території пануватиме щільна хмарність або мряка.

Температура повітря істотно не зміниться:

у більшості регіонів — +12…+15°C ,

, на півдні та сході — до +20°C ,

, на заході — прохолодніше, місцями лише +9…+12°C.

У Києві понеділок буде хмарним, але без істотних опадів. Можливі ранкові тумани.

Протягом дня температура у столиці триматиметься на рівні +12…+14°C.

Діденко додає, що попри похмуру погоду, жовтневий краєвид із різнобарвним листям може компенсувати сірість неба.