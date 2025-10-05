Дощі на заході, мряка в центрі: Діденко розповіла, якою буде погода 6 жовтня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня в Україні очікується переважно хмарна і волога погода. Найбільша ймовірність дощів — у західних областях, тоді як на решті території пануватиме щільна хмарність або мряка.
Температура повітря істотно не зміниться:
- у більшості регіонів — +12…+15°C,
- на півдні та сході — до +20°C,
- на заході — прохолодніше, місцями лише +9…+12°C.
У Києві понеділок буде хмарним, але без істотних опадів. Можливі ранкові тумани.
Протягом дня температура у столиці триматиметься на рівні +12…+14°C.
Діденко додає, що попри похмуру погоду, жовтневий краєвид із різнобарвним листям може компенсувати сірість неба.