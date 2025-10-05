        Новини

        Дощі на заході, мряка в центрі: Діденко розповіла, якою буде погода 6 жовтня

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 21:00
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото: Серій Козлов facebook.com/sergij.kozlov.165054
        Ілюстративне фото / Фото: Серій Козлов facebook.com/sergij.kozlov.165054

        За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня в Україні очікується переважно хмарна і волога погода. Найбільша ймовірність дощів — у західних областях, тоді як на решті території пануватиме щільна хмарність або мряка.

        Температура повітря істотно не зміниться:

        • у більшості регіонів — +12…+15°C,
        • на півдні та сході — до +20°C,
        • на заході — прохолодніше, місцями лише +9…+12°C.

        У Києві понеділок буде хмарним, але без істотних опадів. Можливі ранкові тумани.
        Протягом дня температура у столиці триматиметься на рівні +12…+14°C.

        Реклама
        Реклама

        Діденко додає, що попри похмуру погоду, жовтневий краєвид із різнобарвним листям може компенсувати сірість неба.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини