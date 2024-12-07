Дощі на Правобережжі, ожеледицю на північному сході та теплу погоду на півдні, прогнозують синоптики

В Україні в неділю, 8 грудня, на Правобережжі вночі помірні, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; на решті територій без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у Криму до 14° тепла; на решті територій вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 8 грудня вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

У понеділок, 9 грудня, в Україні в західних, вдень і в більшості південних і центральних областей, дощі, у західних і північних областях із мокрим снігом.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у Криму до 14°.

У Києві 9 грудня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°, вдень 3-5° тепла.