Догляд за принтером і БФП: 5 способів продовжити ресурс

Принтери й БФП використовують в офісах і вдома. Їхня надійність залежить від догляду та правильного використання. Багато зламів і передчасне зношування виникають через дрібні помилки, яких легко уникнути. Прості правила експлуатації допомагають продовжити ресурс техніки. А також зменшити кількість збоїв і заощадити на ремонті.

Вибір «витратників»

Якісні витратні матеріали впливають на ресурс принтера або БФП. Дешевий папір і несумісні картриджі часто спричиняють засмічення. Вони також пришвидшують знос роликів і забруднюють внутрішні механізми.

Важливі моменти, які не варто ігнорувати:

Папір має відповідати вимогам пристрою за типом і щільністю; картриджі краще вибирати оригінальні або сертифіковані, оскільки підробки часто мають проблеми з герметичністю; витратні матеріали слід зберігати в сухому та чистому місці, щоб уникнути вологи й пилу.

Бренд техніки також має значення. Досвід виробника та позитивна репутація підвищують надійність. Важливими є доступність витратників і зрозуміла цінова політика. Саме тому Епсон БФП і принтери Canon, Brother та Xerox часто вибирають для тривалої та безпроблемної роботи.

Регулярне обслуговування

Будь-яка техніка з часом накопичує пил і частинки чорнила. Надмірне забруднення часто призводить до збоїв під час друку.

Очищення принтера або БФП включає:

Протирання корпусу та внутрішніх відсіків м’якою безворсовою тканиною;

очищення роликів подачі паперу й елементів друкувальної голівки згідно з інструкцією;

перевірку та, за потреби, заміну фільтрів, якщо вони передбачені конструкцією.

Режим роботи

Надмірні навантаження шкодять внутрішнім компонентам. Так само негативно впливає і тривале простоювання без роботи. Магазин електроніки Moyo пропонує витривалі офісні моделі й компактні рішення для дому з невеликим обсягом друку.

Важливо правильно розподіляти навантаження. Варто друкувати в межах рекомендованого обсягу на місяць. Краще уникати частих коротких друків.Також варто подбати про живлення, використовуючи стабілізатор або безперебійник.

Оновлення програмного забезпечення

Виробники регулярно оновлюють драйвери та прошивки, щоб покращити роботу пристроїв і запобігти помилкам. Без своєчасних оновлень можуть виникати проблеми. Зокрема з операційними системами та функціями. Рекомендується перевіряти оновлення на офіційному сайті виробника. Варто встановлювати актуальні драйвери для сумісності з ПК і коригувати налаштування програмного забезпечення. Ці дії допомагають підтримувати коректну роботу друку та зменшують навантаження на механічні вузли.

Контроль умов зберігання

Навіть за правильної експлуатації принтери та БФП чутливі до умов навколишнього середовища. Для нормальної роботи важливі кімнатна температура, відсутність прямого сонячного світла та контроль вологості. Також потрібно забезпечити вільну циркуляцію повітря навколо корпусу, щоб уникнути перегріву.

Термін служби пристрою залежить від технічних характеристик і умов використання. Користувач не впливає на якість складників. Але саме він визначає режим роботи та щоденне навантаження.