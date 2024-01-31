Додому з російського полону повернули 207 українців

Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися 207 українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все.Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні”, – написав Зеленський.
207 українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.
“Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на “Азовсталі”, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках”, – зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.