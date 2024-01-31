Суспільство

Додому з російського полону повернули 207 українців

31 Січня 2024 14:51
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Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися 207 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все.Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні”, – написав Зеленський.

207 українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. 

“Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на “Азовсталі”, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках”, – зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.


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