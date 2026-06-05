        Політика

        Додому повернулися ще 186 українців: серед звільнених оборонці Маріуполя та “Азовсталі”

        Віктор Алєксєєв
        5 Червня 2026 14:48
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        Україна повернула з російського полону ще 185 військовослужбовців та одного цивільного. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

        Після років полону: Україна повернула ще 185 військових і цивільного / Фото : Офіс президента

        За його словами, додому повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери.

        Президент зазначив, що захисники брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

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        Серед повернених є українці, які перебували в російському полоні ще з 2022 року.

        Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також міжнародним партнерам, які сприяють поверненню українців додому.

        Окремо президент висловив вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд своїми діями на фронті та допомагають звільняти полонених.

        «Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – наголосив глава держави.


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