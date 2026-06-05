Додому повернулися ще 186 українців: серед звільнених оборонці Маріуполя та “Азовсталі”

Україна повернула з російського полону ще 185 військовослужбовців та одного цивільного. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, додому повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери.
Президент зазначив, що захисники брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.
Серед повернених є українці, які перебували в російському полоні ще з 2022 року.
Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також міжнародним партнерам, які сприяють поверненню українців додому.
Окремо президент висловив вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд своїми діями на фронті та допомагають звільняти полонених.
«Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – наголосив глава держави.