Додому повернулися ще 186 українців: серед звільнених оборонці Маріуполя та “Азовсталі”

Україна повернула з російського полону ще 185 військовослужбовців та одного цивільного. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Після років полону: Україна повернула ще 185 військових і цивільного / Фото : Офіс президента

За його словами, додому повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери.

Президент зазначив, що захисники брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

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Серед повернених є українці, які перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також міжнародним партнерам, які сприяють поверненню українців додому.

Окремо президент висловив вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд своїми діями на фронті та допомагають звільняти полонених.

«Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – наголосив глава держави.