Додому повернулися ще 16 дітей, депортованих до РФ і Криму

В Україну вдалося повернути 16 дітей 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму нібито у табори “на відпочинок”.

Евакуацію дітей до України здійснили волонтери благодійного фонду Save Ukraine. Загалом 14-ти сім’ям вдалося повернути своїх дітей додому, пише УП.

Протягом кількох місяців українські діти не бачили своїх рідних. Деякі – майже рік, а хтось – з жовтня. Усі вони були розвезені по російських містах (як-от Єйськ Краснодарського краю), тимчасово окупованому Криму (у Феодосії, Євпаторії) та на Херсонщині (в окупованому Генічеську).

“У них у всіх різні історії, але більшість дітей по суті були депортовані, викрадені. Більшість дітей з Херсонщини були відправлені на “відпочинок” у жовтні. Які табори відпочинку можуть бути у жовтні?

Батькам, які намагалися забрати дітей назад, повідомляли: “Хто вам взагалі сказав, що це був відпочинок? Ми проводили евакуацію, рятували ваших дітей”, – розповідає колишній дитячий омбудсмен та виконавчий директор Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, під час цієї евакуації вдалося повернути додому дітей, яких росіяни не віддали минулого разу через відсутність батьків.

“Є діти, яких ми не змогли забрати під час минулої евакуації, хоча були всі необхідні документи, перекладені російською. Але тоді з нами не було їхніх батьків й ті заклади, після консультацій з відповідними органами РФ, відмовилися віддавати дітей. У них була істерика, тому що діти чекали на своїх батьків і думали, що ті приїдуть.

В результаті дітям довелося чекати ще декілька місяців”, – говорить Кулеба.

Ба більше, дітей не хотіли відпускати навіть тоді, коли батьки самі приїжджали, щоб їх забрати. Так було у випадку хлопчика-футболіста з Херсона.

Микола Кулеба наголосив, що наразі росіяни намагаються всіляко перешкодити поверненню депортованих з України дітей. Це робиться для того, аби русифікувати їх. Ексомбудсмен додав, що до дітей у так званих “таборах” ставилися нормально саме з цією метою.

“Стратегія росіян передбачає не покарання – вони хотіли залишити дітей в РФ. Вони розуміють, що чим довше дитина знаходитиметься на їхній території, тим краще вони її зможуть русифікувати”, – підкреслив Кулеба.