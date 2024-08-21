Добірка найкращих Wi-Fi роутерів для дому в 2024 році

Сьогодні складно побачити житлове або робоче приміщення без Wi-Fi Забезпечувати стабільний сигнал для великої кількості користувачів без залежності від інтернет-кабелю покликані комутатори Варіантів маса – від бюджетних малопотужних роутерів для дому до професійних маршрутизаторів для офісів формату open space або торгово-розважальних центрів. У статті зібрали п’ятірку оптимальних моделей у поєднанні «ціна-якість», які заслуговують на увагу побутових споживачів.

TP-LINK Archer C6

Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор працює у форматі 5 ГГц і 2.4 ГГц, тобто поєднує в собі стабільність переданого сигналу і його широке територіальне покриття Передовий протокол WPA3 збільшує безпеку мережі та забезпечує надійне шифрування пароля Відразу чотири зовнішні антени відповідають за швидкодію пристрою Завдяки заслуженій репутації роутери TP-Link користуються найбільшою популярністю на українському ринку

Xiaomi Mi WiFi Router 4A Globa

Стильний і ергономічний комутатор китайського бренду ідеальний для домашньої експлуатації завдяки широкому радіусу дії, розумній вартості та зручному управлінню через фірмовий мобільний застосунок Функція Smart Connect усуває плутанину при підключенні до різних частот Цілих 64 мегабайти пам’яті дають змогу одночасно працювати з безліччю периферійних пристроїв без втрати швидкості. Інші переваги – чіпи PA і LNA для посилення сигналу та алгоритм корекції помилок LDPC

ASUS RT-AX53U AX180

Чотирьохантенний роутер використовує технології OFDMA і MU-MIMO для створення якісно працюючої багатокористувацької мережі Стандарт Wi-Fi 6 (протокол зв’язку 802.11ax) гарантує максимальну швидкість передавання даних навіть за одночасного під’єднання десятків пристроїв до мережі Маршрутизатор забезпечує загальну швидкість до 1800 Мбіт/с відразу у двох діапазонах – 2,4 ГГц і 5 ГГц. Технологія ASUS AiProtection захищає інтернет-підключення від злому Батьківський контроль стане в пригоді тим, хто обмежує перебування дітей у смартфонах

Netis N3 AC120

Недорогий, але надійний і перевірений комутатор підтримує цілу низку бездротових протоколів зв’язку

DHCP FTP Ipsec L2TP PPPoE PPTP UPnP

Швидкість передавання даних до 867 Мбіт/с робить маршрутизатор ідеальним для великих будинків із кількома пристроями Потужний чипсет із тактовою частотою 1 ГГц гарантує надійність девайса 4 антени демонструють кращу швидкість.

Mercusys MR30

Оригінальний роутер у формі кажана стане справжньою окрасою будь-якого будинку Чотири зовнішні антени з коефіцієнтом високого посилення 5 дБі значно збільшують дальність і потужність сигналу Гігабітні порти для ПК, IPTV та ігрових консолей змушують пристрої, що підключаються, буквально літати під час виходу у Всесвітню мережу. Маршрутизатор забезпечує швидкість до 1.2 Гбіт/с за стандартом 802.11ac, чого виявиться достатньо для найвимогливіших користувачів.