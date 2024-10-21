До використання в ЗСУ допустили багі “Варан”

Міністерство оборони допустило до використання в Збройних Силах український багі “Варан”. Він служитиме для перевезення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що багі “Варан” спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

Також на багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

За даними відомства, багі проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту та експлуатації автомобілів. Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

“Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску “Варан” розвиває швидкість понад 100 км/год”, – повідомили у Міністерстві.