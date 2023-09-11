До Умані прибули понад 3 тис. хасидів

Особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування Уманню (Черкаська обл.) запрацював із понеділка, 11 вересня, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі”, – повідомив Табурець.

За його словами, до Умані вже прибули понад 3 тис. паломників, “попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і обласної військової адміністрації”.

“У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх. Черкащина – гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням”, – написав Табурець.