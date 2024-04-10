Політика

До України приїхав міністр оборони Литви

10 Квітня 2024 15:22
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зеленський, Литва
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом / Фото: ОПУ

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прибув до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

“Глава Української держави подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.


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