Політика

До України приїде майбутній спецпредставник Трампа Келлог 
19 Грудня 2024 08:33
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зеленський, трамп
Кіт Келлог / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації новообраного президента США.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

За словами Зеленського, візит відбудеться на початку січня 2025 року, до офіційного вступу Трампа на посаду, запланованого на 20 січня.

“Ми очікуємо пана Келлога і тоді обговоримо, що він має або мав на увазі,” — зазначив президент, коментуючи попередні заяви Келлога у ЗМІ щодо можливих шляхів припинення війни між Росією та Україною.

Водночас Зеленський висловив сумніви щодо перспектив миротворчої місії.

“Чесно кажучи, я не вірю, що Путін хоче завершення війни,” — наголосив президент.


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