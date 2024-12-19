До України приїде майбутній спецпредставник Трампа Келлог 

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації новообраного президента США.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

За словами Зеленського, візит відбудеться на початку січня 2025 року, до офіційного вступу Трампа на посаду, запланованого на 20 січня.

“Ми очікуємо пана Келлога і тоді обговоримо, що він має або мав на увазі,” — зазначив президент, коментуючи попередні заяви Келлога у ЗМІ щодо можливих шляхів припинення війни між Росією та Україною.

Водночас Зеленський висловив сумніви щодо перспектив миротворчої місії.

“Чесно кажучи, я не вірю, що Путін хоче завершення війни,” — наголосив президент.