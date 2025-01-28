До України прибув міністр МЗС Іспанії: що відомо

Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув в Україну у вівторок, 28 січня.

Про це Хосе Мануель Альбарес повідомив на своїй сторінці у мережі X.

“Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік роком миру. Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує в цьому”, – написав Альбарес.

Acabo de llegar a Ucrania. 3 años ya de guerra injusta e injustificable.



Tenemos que conseguir que éste sea el año de la paz. Una paz justa que garantice la soberanía y la libertad de los ucranianos. España les apoya en ello. pic.twitter.com/2lwcQQwD7F — José Manuel Albares (@jmalbares) January 28, 2025

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, на Львівщині з робочим візитом перебувають міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Королівства Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відомо, що у планах – зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай.