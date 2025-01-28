Політика

До України прибув міністр МЗС Іспанії: що відомо
28 Січня 2025 13:26
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Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до України / José Manuel Albares, X
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до України / José Manuel Albares, X

Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув в Україну у вівторок, 28 січня.

Про це Хосе Мануель Альбарес повідомив на своїй сторінці у мережі X.

“Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік роком миру. Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує в цьому”, – написав Альбарес.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, на Львівщині з робочим візитом перебувають міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Королівства Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відомо, що у планах – зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Львові / Фото: Максим Козицький

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