Суспільство

До України наближається потепління

20 Травня 2024 21:52
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / Фото: Суспільне

Невеликі короткочасні дощі та грози місцями очікуються в західних, а вдень – і в північно-східних областях у вівторок, 21 травня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У Києві 21 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

У середу, 22 травня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у Карпатському регіоні та на узбережжі морів 19-24°.

У Києві 22 травня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.


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