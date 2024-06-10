Суспільство

До України йдуть дощі
10 Червня 2024 21:53
читать на русском →
Дощі з грозами у Харкові / Фото: Владислав Куліш

Короткочасні дощі й грози очікуються в більшості регіонів України, крім сходу й південного сходу, у вівторок, 11 червня, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідроментцетр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; удень 25-30°, на півдні й сході країни до 34°, у західних областях 21-26°.

У Києві 11 червня можливий дощ, грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 26-28°.

У середу, 12 червня, в Україні часом дощі, грози, у північних і більшості центральних областей місцями значні дощі (вночі в південно-східній частині без опадів).

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура в західних областях уночі 11-16°, удень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, удень 20-25°, у південних і східних областях 28-33°.

У Києві 12 червня дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень 22-24°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Червня 2024 20:18

З’явилися супутникові знімки результату ураження російської ППО у Криму
10 Червня 2024 20:24

Наслідки російських авіаударів по Харкову (Фото)
10 Червня 2024 19:18

FT: Західні партнери втрачають довіру до українського уряду через незрозумілі кадрові рішення
10 Червня 2024 18:31

За останній місяц в Україні мобілізували стільки ж людей, як за останні пів року, – Костенко
10 Червня 2024 18:15

Росіяни вдарили по Харкова трьома авіабомбами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки