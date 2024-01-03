До Туреччини на вихідних приїде Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 6 січня прибуде до Туреччини з робочим візитом.

Про це повідомив глава турецького МЗС Хакан Фідан під час зустріч з представниками ЗМІ, передає CNN Turk.

“Пан Блінкен приїде у суботу. Він прибуде до Туреччини як мій гість. Це те, що наразі планується, якщо не буде змін”, — сказав дипломат.

Востаннє очільник Держдепу США приїжджав до турецької держави 6 листопада 2023 року. Тоді Блінкен під час зустрічі з Фіданом обговорив підтримку України в умовах війни, яку розв’язала Росія.