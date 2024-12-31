Суспільство

До Сирії повернулися понад 35 тис. біженців після повалення режиму Асада 
31 Грудня 2024 13:42
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біженці, сирія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 31 грудня, після падіння режиму Асада до Сирії з Туреччини повернулися понад 35 тисяч біженців. Щодня, у середньому, до країни поверталися 1672 особи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає Радіо Свобода. 

“Щодня близько 1672 людини добровільно поверталися до Сирії після падіння режиму Асада. Загалом за 21 день повернулися 35 114 сирійців”, – зазначив міністр.

За його словами, більшість біженців наразі прямують до Алеппо.

 Єрлікая повідомив, що близько 30% із 2,9 мільйона сирійців, які перебувають у Туреччині, – це діти, народжені вже в Туреччині та мають статус тимчасового захисту.

“У момент перетину пунктів пропуску їхній статус тимчасового захисту припиняється”, – додав міністр.

Він також зазначив, що під час шкільних канікул кількість сирійців, які повертаються на батьківщину, ймовірно, збільшиться.


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