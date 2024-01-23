Економіка

До Польщі виїхали вже 5 тисяч вантажівок після призупинення блокади кордону

23 Січня 2024 13:10
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кордон, польща

Після призупинення блокади польсько-українського кордону на трьох пунктах пропуску 17 січня, до Польщі виїхало близько 5 тисяч вантажівок.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Йдеться про пункти пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська» та «Корчова — Краківець». Найбільший КПП «Ягодин» також відновлює свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Цей показник є вищим, ніж був до блокади.

Кубраков також зазначив, що міністерство проводить оцінку ефективності рішення щодо пункту «Нижанковичі — Мальховіце», де тимчасово призупинена реєстрація у системі «єЧерга». 

«Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування “єЧерги”. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність», — додав Олександр Кубраков.


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