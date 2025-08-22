Залишився тиждень до настання кримінальної відповідальності після СЗЧ: ДБР публікує алгоритм дій

В Україні діє механізм добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини або вчинили дезертирство. Ті, хто встигнуть зробити це до 30 серпня, можуть уникнути кримінальної відповідальності й поновитися на службі.
Державне бюро розслідувань розмістило на своєму сайті алгоритм повернення військовослужбовців.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що у тих, хто залишив службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності.
Якщо військовий відсутній у частині до трьох днів, кримінальна відповідальність не настає, і він може повернутися до підрозділу та продовжити службу. У випадку відсутності понад три дні порушується кримінальне провадження, однак військовий має право самостійно з’явитися у свою частину або звернутися до ДБР, ВСП, НПУ, однієї з визначених Міністерством оборони частин, підрозділів резерву НГУ чи військових частин ДПСУ (для прикордонників).
Для відновлення на службі необхідно подати рапорт, у тому числі через застосунок Армія+. Командир має протягом 72 годин поновити бійця, після чого йому відновлюються всі виплати та пільги.