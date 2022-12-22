До мережі підключено ще один блок АЕС, але потужностей все ще не вистачає – Укренерго

На ранок 22 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Про це повідомляє “Укренерго”.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

“Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни”, – йдеться у повідомленні компанії.

За інформацією “Укренерго”, ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.