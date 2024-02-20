Політика

До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи

20 Лютого 2024 10:03
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Євросоюз
Кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе / Фото: Посольство Швейцарії в Києві

У вівторок, 20 лютого, до української столиці з візитом прибув колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в соцмережі Х.

“Експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, головною метою його візиту стане роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та у забезпеченні відповідальності та правосуддя.


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