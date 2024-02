До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи

У вівторок, 20 лютого, до української столиці з візитом прибув колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в соцмережі Х.

“Експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, головною метою його візиту стане роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та у забезпеченні відповідальності та правосуддя.

Former President of Switzerland and a candidate for Council of Europe Secretary General, @alain_berset, arrived in Kyiv.

🇺🇦 🤝🇨🇭The focus is on the role of Council of Europe in supporting Ukraine against Russia’s aggression and in ensuring accountability and justice. pic.twitter.com/mlNpOurC5b