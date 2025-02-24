Політика

До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради
24 Лютого 2025 07:35
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У понеділок, 24 лютого, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта – перші учасники зустрічі лідерів країн-партнерів, яка сьогодні відбудеться в столиці.

Про це в соцмережі X написав Антоніу Кошта.

“В Україні, про Україну, з Україною”, – написав Кошта у соцмережі Х.

Керівництво ЄС на київському вокзалі зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга.

Як напередодні повідомив Президент України Володимир Зеленський, 24 лютого, щодо третіх роковин великої війни у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. До заходів мають долучитися 13 європейських лідерів, які будуть присутні особисто. Ще 24 лідери країн ЄС будуть присутні онлайн.


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