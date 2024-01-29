Політика

До Києва прибули інспектори з США

29 Січня 2024 15:33
читать на русском →
сша

У понеділок, 29 січня, до Києва прибули генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це в X (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США”, — написала Бріджит Брінк.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Січня 2024 13:05

Зеленський повідомив про чисельність української армії : “У нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія”
29 Січня 2024 15:04

Рада ЄС продовжила санкції проти РФ
29 Січня 2024 09:13

Зеленский попередив про перерозподіл світу у разі припинення допомоги Україні
29 Січня 2024 07:26

Росія лише виграє від будь-якого припинення вогню – ISW
28 Січня 2024 20:53

ЗСУ потрібна піхота, – Ніколюк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки