До Києва прибули інспектори з США

У понеділок, 29 січня, до Києва прибули генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це в X (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США”, — написала Бріджит Брінк.