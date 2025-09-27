        Політика

        До кінця війни експорт української зброї буде контрольованим і лише з надлишків — Президент

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 17:03
        120-мм міномет М-120-15 «Молот» / Фото ДК «Укроборонпром»
        Зеленський заявив, що пріоритет — забезпечення Збройних сил, а експорт можливий лише за номенклатурою, де немає дефіциту. Виторг спрямовуватимуть на закупівлі бракувальних позицій, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників.

        За його словами, постачання планують до Європи, США та країн Близького Сходу. На полях Генасамблеї ООН досягнуто домовленостей і з окремими державами Африки; обрана одна країна для відкриття представництва, деталі узгоджують. «Наш пріоритет — наповнення української армії… Експорт зброї буде контрольований до кінця війни», — підкреслив Президент.


