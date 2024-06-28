До кінця року Зеленський обіцяє підготувати “зрозумілий і детальний” план закінчення війни

Україна має розробити зрозумілий мирний план, який повинен бути готовим вже до кінця поточного року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар

“Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом.

Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами.

Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо”, – сказав Зеленський.