Політика

До кінця року Україна отримає від Німеччини ще 4 системи ППО IRIS-T 
20 Серпня 2024 13:23
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німеччина, ппо, україна
Система ППО IRIS-T / Вікіпедія

Україна отримає від Німеччини ще чотири системи ППО IRIS-T до кінця року.

Про це пише dpa, яке цитує заступника офіційного представника німецького уряду Вольфганга Бюхнера  

“Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Володимир Путін), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов’язання”.

Крім того, він заявив, що до України доставлять ще 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць,10 бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.


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