До кінця року Україна досягне мети виробництва мільйона БпЛА – Федоров

У 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. Про це на форумі “Україна. 2024 рік” повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем’єр Михайло Федоров.

“Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БпЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана”, – сказав він.

За словами Федорова, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більше мільйона. Загалом і розвідувальних літаків, і ударних коптерів, і дронів-камікадзе, і морських дронів, і наземних платформ, і РЕБ цього року міністр обіцяє більше.

Крім того, каже глава Мінцифри, 90% безпілотників, які зараз Україні використовує на полі бою – українського виробництва.