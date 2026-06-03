        Суспільство

        До +27° та локальні грози: прогноз погоди на четвер

        Віктор Алєксєєв
        3 Червня 2026 21:45
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        Львів. Вул. Шота Руставелі - Червень 2026 / Фото: facebook.com/Terrazapart
        Львів. Вул. Шота Руставелі - Червень 2026 / Фото: facebook.com/Terrazapart

        У четвер, 4 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        Уночі невеликі короткочасні дощі прогнозують у північних та більшості центральних областей. Удень опади можливі місцями по всій території країни. У західних областях очікуються помірні дощі з грозами.

        Уночі та вранці на півдні України, а також у Карпатах місцями утворюватиметься туман.

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        Вітер буде південно-східний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.

        Температура повітря вночі становитиме 10–15 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–27 градусів, а в західних та північних областях — до 18–23 градусів.

        На Київщині та в столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями невеликі короткочасні дощі.

        У Київській області температура вночі становитиме 10–15 градусів, удень — 18–23 градуси тепла. У Києві вночі очікується 13–15 градусів, удень — 21–23 градуси тепла.


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