До +27° та локальні грози: прогноз погоди на четвер

У четвер, 4 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Уночі невеликі короткочасні дощі прогнозують у північних та більшості центральних областей. Удень опади можливі місцями по всій території країни. У західних областях очікуються помірні дощі з грозами.
Уночі та вранці на півдні України, а також у Карпатах місцями утворюватиметься туман.
Вітер буде південно-східний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 10–15 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–27 градусів, а в західних та північних областях — до 18–23 градусів.
На Київщині та в столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями невеликі короткочасні дощі.
У Київській області температура вночі становитиме 10–15 градусів, удень — 18–23 градуси тепла. У Києві вночі очікується 13–15 градусів, удень — 21–23 градуси тепла.