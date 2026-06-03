До +27° та локальні грози: прогноз погоди на четвер

У четвер, 4 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Уночі невеликі короткочасні дощі прогнозують у північних та більшості центральних областей. Удень опади можливі місцями по всій території країни. У західних областях очікуються помірні дощі з грозами.

Уночі та вранці на півдні України, а також у Карпатах місцями утворюватиметься туман.

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Вітер буде південно-східний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 10–15 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–27 градусів, а в західних та північних областях — до 18–23 градусів.

На Київщині та в столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями невеликі короткочасні дощі.

У Київській області температура вночі становитиме 10–15 градусів, удень — 18–23 градуси тепла. У Києві вночі очікується 13–15 градусів, удень — 21–23 градуси тепла.