Кримінал

До 10 працівників харківського підприємства дістали рятівники ДСНС з-під завалів

10 Лютого 2023 19:45
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ракетний удар

Рятувальники дістали з-під завалів до десяти працівників об’єкту критичної інфраструктури, яких завалило внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова

«Більшість ракет влучила по об’єктах критичної інфраструктури. Також було влучання по одному з підприємств у Слобідському районі та залишки однієї з ракет впали на територію одного з приватних домоволодінь.

Після обстрілів до 10 людей – працівників об’єкта критичної інфраструктури – рятівники ДСНС дістали з-під завалів. Вони отримали різного ступеня тілесні ушкодження, зараз їм надається медична допомога», – розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Окупанти завдавали ракетних ударів по Харкову та області двічі – близько 4-ї та 10-ї ранку. Попередньо, більшість ракет С-300 було запущено з території Бєлгородської області. Також є інформація, що одне з влучань було крилатою ракетою “Калібр”.


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