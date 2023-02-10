До 10 працівників харківського підприємства дістали рятівники ДСНС з-під завалів

Рятувальники дістали з-під завалів до десяти працівників об’єкту критичної інфраструктури, яких завалило внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова

«Більшість ракет влучила по об’єктах критичної інфраструктури. Також було влучання по одному з підприємств у Слобідському районі та залишки однієї з ракет впали на територію одного з приватних домоволодінь.

Після обстрілів до 10 людей – працівників об’єкта критичної інфраструктури – рятівники ДСНС дістали з-під завалів. Вони отримали різного ступеня тілесні ушкодження, зараз їм надається медична допомога», – розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Окупанти завдавали ракетних ударів по Харкову та області двічі – близько 4-ї та 10-ї ранку. Попередньо, більшість ракет С-300 було запущено з території Бєлгородської області. Також є інформація, що одне з влучань було крилатою ракетою “Калібр”.