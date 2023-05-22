Кримінал

Дніпро вночі витримав масований ракетний удар

22 Травня 2023 06:32
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дніпро, ракетний удар

Вночі по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Насамперед росіяни завдавали удари по Дніпру. Одночасно були задіяні “шахеди”, балістичні та крилаті ракети.

“Завдяки Силам оборони ми витримали атаку”, – написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

“Деталі – пізніше. Поки що нічого не коментуємо. Ставтеся серйозно до правил військового стану”, – додав глава адміністрації.

За повідомленнями місцевих пабліків, у Дніпрі пролунало щонайменше два десятки вибухів. Скільки з вибухів було роботою ППО, а скільки – попаданнями російських ракет чи безпілотників у ціль, не повідомляється.


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