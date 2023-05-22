Дніпро вночі витримав масований ракетний удар

Вночі по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Насамперед росіяни завдавали удари по Дніпру. Одночасно були задіяні “шахеди”, балістичні та крилаті ракети.

“Завдяки Силам оборони ми витримали атаку”, – написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

“Деталі – пізніше. Поки що нічого не коментуємо. Ставтеся серйозно до правил військового стану”, – додав глава адміністрації.

За повідомленнями місцевих пабліків, у Дніпрі пролунало щонайменше два десятки вибухів. Скільки з вибухів було роботою ППО, а скільки – попаданнями російських ракет чи безпілотників у ціль, не повідомляється.