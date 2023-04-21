Для отримання українського громадянства здобувач має скласти іспит з мови, Конституції та історії України

Президент підписав закон про умови прийняття до громадянства України, яким передбачено обов’язковий іспит, у тому числі з української мови.

Дані про це з’явились на сайті Верховної Ради.

Законом встановлено зобов’язання для іноземця, який бажає отримати громадянство України, скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подати документи, що підтверджують складання іспиту.

При цьому в іноземця 2 роки на складання іспитів з часу подання відповідного зобов’язання. Інакше така особа втрачає громадянство.