Суспільство

Для “Охматдиту”зібрали 300 мільйонів
10 Липня 2024 13:16
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збір коштів, лікарня
Охматдит після удару / Telegram

Українці зібрали для “Охматдиту” 300 мільйонів гривень, що втричі більше за початкову цільову суму.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, – йдеться у повідомленні.

Найбільший донат на 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Баварія та Kernel перерахували по 10 мільйонів – другий та тертій за розмірами донати. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.

До збору також долучились велика кількість іноземних та українських зірок.

“Банку розбито. Усім дякуємо”, – зазначив співвласник mono Олег Гороховський.


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