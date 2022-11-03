Економіка

Для мешканців анексованих територій Росія надрукує майже 1 трлн. рублів

3 Листопада 2022 14:45
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окупація

За оцінкою віце-президента Асоціації банків Росії (АБР) Олексія Войлукова, для фінансового забезпечення чотирьох нещодавно анексованих українських територій (без врахування Криму) Росії доведеться додатково надрукувати ще 900 млрд рублів.

У коментарі російським ЗМІ Войлуков пояснив, що, виходячи із співвідношення чисельності населення Росії та суми готівки в обігу, в середньому на одного росіянина припадає близько 100 тисяч готівкових рублів.

“Якщо враховувати, що чисельність населення приєднаних територій – близько 6 млн осіб, то попит на готівку складе приблизно 500-600 млрд рублів. Однак поки що в цих регіонах слабо розвинена платіжна інфраструктура, мало банкоматів і терміналів для безготівкової оплати. Тому готівки там потрібно приблизно в півтора рази більше – близько 0,9 трлн. рублів”, – цитує віце-президента АБР газета “Известия”.


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